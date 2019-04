El Jerez Futsal se queda sin marcar por primera vez esta temporada Los templarios seguirán buscando las mejores sensaciones de cara al tramo final. / Archivo HOY Jerez. El conjunto jerezano no se rinde en su lucha y en sus dos próximas salidas, para enfrentarse a los dos primeros clasificados que buscan el ascenso, intentará recuperar el ánimo MIGUEL CAMACHO Domingo, 7 abril 2019, 15:13

El Jerez Futsal perdió ante un Alcalá sevillano que soportó todas las acometidas con bravura y con acierto de su guardameta, que fue la figura del envite. Los templarios pierden fuelle en su carrera hacia las plazas de Copa del Rey, aunque permanecen en la sexta posición con 35 puntos.

Perdonaron más de la cuenta y sorprendentemente se quedaron sin marcar por primera vez esta temporada y justo después de haberse proclamado campeones de la Copa de Extremadura. Cosas del destino y del deporte.

Tuvieron numerosas ocasiones como para no salir derrotados pero no tuvieron tino ante un adversario encerrado en su campo. El Jerez no se rinde en su lucha y en sus dos próximas salidas, para enfrentarse a los dos primeros clasificados que buscan el ascenso, intentará recuperar el ánimo y las buenas sensaciones de cara al tramo final.