Espectacular 37 Autocross Ciudad de Jerez

19 noviembre 2018

El jerezano José Joaquín Jiménez fue el vencedor de la División II y Pepín Álvarez se impuso en la vertientede2CV Pop-Cross, novedad en el circuito templario donde reinó un tiempo cambiante

El circuito municpal de Autocross 'Joaquín Pastelero' de Jerez de los Caballeros acogió ayer una espectacular penúltima cita del regional de Autocross, en una jornada marcada por las cambiantes condiciones atmosféricas con lluvias intermitentes que marcaron los lances tanto de los entrenamientos como de las semifinales, según ha destacado la Federación Extremeña de Automovilismo (FEXA) en una nota de prensa. El piloto jerezano José Joaquín Jiménez con su Opel Kadett, fue el vencedor en la División II; el mítico «Pepín Álvarez» se llevó el triunfo en la vertiente de Pop Cross Citroën 2CV, novedad en la localidad templaria, y el andaluz Antonio Jesús Moreno se hizo con la victoria en Car Cross.

José Joaquín Jiménez, del Motor Club Jerez de los Caballeros, completó los ocho giros al circuito en la final con un tiempo de 07:51.4 minutos, por delante del pacense Jonathan Vázquez de Ráfagas Racing con su Citroën Saxo 16V VTS a poco más de un segundo y cuatro décimas. La tercera posición fue para Óscar Casado también de Ráfagas Racing con su Citroën Saxo que marcaba en meta un tiempo de 07:53,7 minutos.

Jiménez comentaba en el desarrollo de la carrera «en la manga clasificatoria llovía mucho, clasifiqué tercero, pero no en mis tiempos habituales, ya que el coche era inconducible. En las semifinales se secó la pista, gané la semifinal empezó a llover y en la final me ha costado por la mecánica particular de mi vehículo», por ello «he tenido que poner toda la carne en el asador en la final para batirme el cobre con los contrincantes y al final he conseguido ganar la carrera». Su próxima cita será en el nacional de asfalto en la Comunidad de Madrid.

Pop Cross

Por su parte José Alfonso Álvarez, de Escudería Faro de Extremadura, el mítico «Pepín Álvarez», proseguía con su buen hacer en la categoría Pop Cross Citroën 2CV alzándose con la victoria tras marcar en la final un tiempo de 13:12,6 minutos en completar las doce vueltas al circuito municipal Joaquín Pastelero de Jerez de los Caballeros, con un segundo y una centésima de ventaja sobre el portugués Rodrigo Caetano. La tercera posición fue para el también luso SérgioMarqués con un crono final de 13:49,6 minutos, según ha informado FEXA.

En la vertiente de Car Cross, la victoria se la apuntó el andaluz Antonio Jesús Moreno de Escudería Cerro Negro con un tiempo final de 06:31,8 minutos para completar ocho giros al circuito con su MV Racing Car Cross, por delante de su compañero de Escudería, el extremeño Fredi López con un Semog Bravo; la tercera plaza fue para el castellano-manchego Samuel Azaña con un JB Racing Car Cross.

La prueba organizada por el Motor Club Jerez de los Caballeros contó con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y la Federación Extremeña de Automovilismo.