Continúan las protestas del sector del transporte

Novena jornada de paros y protestas en el sector del transporte. En Jerez de los Caballeros, varios centenares de profesionales del sector, procedentes de distintos puntos de la comarca, han protagonizado, esta mañana, una caminata desde el Centro de transportes de la localidad hasta el Ayuntamiento, para mantener las reivindicaciones y pedir soluciones.

mari paz romero

Miguel Ángel Méndez, representante del colectivo, manifiesta que continuarán reivindicando las mejoras en sus condiciones de trabajo hasta que sean escuchados, «todavía no nos han ofrecido nada, el Gobierno solo se planta a hablar con la Patronal, algo con lo que no estamos de acuerdo, ya que queremos ser representados por quienes de verdad les duele el transporte, que somos los transportistas, por eso seguimos reivindicando nuestros derechos con la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional».

Méndez señala que la situación es insostenible, «el incremento del gasoil o la situación de los sueldos, ya que si yo no cobro, no puedo pagar, si otro no paga, no se puede cobrar, llegamos a un punto que nos tiene más cuenta estar parados que funcionando, ha subido todo mucho. También, el trato inhumano que tenemos los transportistas, que empresas nos traten como nos tratan, y somos personas que trabajan 15 o 16 horas y eso no se valora. Por eso, tiene que quedar registrado que esto hay que cambiarlo, no se puede trabajar como se estaba trabajando».