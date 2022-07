El concierto 'La música del Temple' pone el broche al XIX Festival Templario

La Asociación Musical de Jerez de los Caballeros ofreció en la noche de ayer domingo un gran concierto en el auditorio de la Plaza de la Alcazaba, uno de los escenarios centrales del XIX Festival Templario que se ha celebrado en esta ciudad durante estos últimos días, y culminaba anoche con esta cita musical, y con el espectáculo de animación 'Druidas', a cargo de Santuka de Fuego, y un desfile de despedida por parte de Cabalbur, el grupo Galata, y Human No Limits, encargados de la animación de calle durante el desarrollo de esta edición, vivida intensamente en esta ciudad templaria.

Bajo la dirección de David Carrasco y con el título 'La Música del Temple', la citada Asociación ofreció un rico repertorio con danzas moras y cristianas, oberturas, y algunas adaptaciones propias, con sonidos muy especiales, incorporando a este concierto instrumentos como la gaita y los timbales. Sus componentes, vestidos con indumentaria propia de la época que se ha recreado en estos últimos días en Jerez de los Caballeros, interpretaron diez obras: Amics (Marcha Cristiana), de Francisco Valor; Celtic and air nB, de M. Sweeney; Manta Forca i festa, (Marxa Cristiana), de Francisco Valor; The Tempest, de R.W. Smith; Castle Hill Overture, de H. McGinty; Ben Al- Sahagui, (Marcha Mora) de Francisco Valor; Of Casttles an Kingd, de R. Romeyn; Einherjar, Arreglo de David Carrasco y Medieval Pipes y The Sun in the Stream, ambas Arreglo de Sergio Carrasco.

David Carrasco, agradeció la confianza del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros por seguir apostando por la música y hacer tradición este concierto, al tiempo que alabó la respuesta del público asistente que les dedicó un gran aplauso, por acompañarles en cada edición de esta cita. La Asociación Musical de Jerez de los Caballeros puso el broche a su actuación con la interpretación del popular 'Himno templario'.

Animación

La música dio paso a la animación en los escenarios principales del Festival Templario, en el centro histórico de esta ciudad, donde volvieron a aparecer personajes fantásticos, caballeros, bailarinas, y también del campamento medieval que ha ofrecido una amplia variedad de actividades en estos tres últimos días. La noche contó con la participación destacada de Santuka de Fuego que ofreció un atractivo y animado espectáculo de calle, titulado 'Druidas', con personajes subidos en zancos, elementos pirotécnicos y percusión, interactuando con el público que les acompañó a lo largo del recorrido, finalizando en la Plaza de la Alcazaba y poniendo el broche final a la presente edición de esta Fiesta de interés Turístico Regional.