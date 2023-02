«En los centros de investigación en los que he trabajado, he observado que los puestos de investigador principal estaban ocupados por hombres»

Este sábado, 11 de febrero, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la ONU en 2015, con el objetivo de reconocer el papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y tecnológica, y promover la igualdad de género y su empoderamiento.

HOY Jerez de los Caballeros habla con la joven jerezana Almudena Sánchez García, biotecnóloga, para conocer en consiste su trabajo y qué opina sobre el papel de la mujer en investigación y ciencia.

- ¿En qué consiste tu trabajo y dónde lo desarrollas?

Trabajo como investigadora predoctoral en el Instituto de Investigacion Vall d'Hebron, en Barcelona. Me encuentro en el grupo de Investigación en Células Madre Cancerosas y mi día a día consiste en desarrollar experimentos en la línea de investigación Descubrimiento de nuevos fármacos contra el carcinomas escamoso de cabeza y cuello como parte de mi tesis doctoral. Aquí, nos dedicamos a detectar qué características especiales tiene el cáncer a nivel molecular y buscar posibles fármacos que actúen contra estas. Es un tipo de investigación muy traslacional gracias a la relación con el hospital y los pacientes, y resulta muy dinámica. Mi rutina consiste en leer artículos sobre nuevos descubrimientos en mi campo, diseñar experimentos, realizarlos en cultivos celulares o ratones, y escribir y debatir resultados.

- ¿Cuándo decidiste que querías ser biotecnóloga?

Desde que tengo uso de razón sabía que quería ser científica. Recuerdo tener unos 4 años y ver documentales con mi padre y saber que de adulta iba a investigar el comportamiento de animales o a hacer experimentos con microscopios. Ya un poco más mayor, en bachillerato, me decanté, finalmente, por Biotecnología. Pensaba que me aportaba el grado perfecto de exigencia y conocimientos de investigación e industria y, sobre todo, me retaría con problemas difíciles que tendría que esforzarme en resolver.

- ¿Qué importancia crees que tiene el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia?

Como en muchas otras cosas, las mujeres nos vemos en la necesidad de alzar la voz de vez en cuando para que se recuerde la enorme desigualdad que históricamente hemos sufrido. Sería muy idílico que no hiciera falta, pero de momento es una realidad que no hemos alcanzado. Gracias a este día, se puede destacar la importancia que tenemos en la ciencia y que no siempre se ha reconocido. Es un día para acercar a nuestras niñas a la ciencia y decirles que no tengan miedo a sumergirse en ella, de forma divertida y amena para todos, pero sin dejar de señalar el importante papel que tiene en la sociedad. Sin duda, es un día para celebrar.

- ¿Crees que aún existe la brecha entre mujeres y hombres en la ciencia?

Sin duda alguna. Existen muchos estudios que reflejan la indiscutible desigualdad en niveles jerárquicos altos entre el hombre y la mujer. Mientras que en puestos de estudiante predoctoral existe un porcentaje similar entre hombres y mujeres, según se va subiendo escalones este porcentaje de mujeres se hace más y más bajo. En los cuatro centros de investigación en los que he estado, he podido percibir claramente como los puestos de investigador principal estaban ocupados principalmente por hombres o cómo candidatas a puestos más relevantes se quedaban excluidas con más facilidad que los hombres. No sabría decir si se debe a un problema de percepción de las mujeres en el campo o si la precariedad del mismo hace que nos desliguemos de la ciencia con más frecuencia. Es increíble que, incluso, pueden exisitir criterios de puntuación para becas que tienen en cuenta si se es mujer u hombre, es realmente absurdo. Confío en que todo esto es un eco de una época pasada y que todos los avances en igualdad se verán reflejados en esta y las siguientes generaciones de científicas luchadoras.

- ¿Qué medidas crees necesarias para avanzar en el papel de la mujer en la ciencia y darle, así, mayor visibilidad?

Precisamente la divulgación en colegios e institutos. La educación de los jóvenes es primordial para la futura sociedad que queremos construir. Además, llegar a aquellos rincones de la población que menos interactúan con el mundo científico puede ayudar a que se deje de ver esta comunidad como bichos raros. «Biotecno-qué», es la palabra más repetida cuando explico a lo que me dedico.

Además, pese a que la mujer ha sido una gran olvidada en el mundo profesional, realmente creo que la sociedad ya no es así y es algo que se va a ver en los próximos años. Por desgracia, sí que considero que la ciencia en España es una gran olvidada todavía y eso no parece que vaya a cambiar tan fácilmente.

No tenemos forma de presionar y nuestras huelgas no afectan a nadie, pero, ¿qué es una sociedad sin avances? No puedo parar de pensar en qué hubiese pasado con todos los avances en cáncer de mama, por poner un ejemplo, si en los 80 no hubiera habido un boom de inversión en este campo. ¿Os imagináis a dónde podríamos llegar con una inversión algo más que residual? Desgraciadamente, la mayoría de los científicos y científicas seremos precarios con cuarenta años y prácticamente mileuristas.