Los candidatos municipales exponen sus objetivos
Virginia Borrallo Rubio, por el PSOE; Francisca Rosa Romero, por el PP; Carlos Boza Antón, por Ciudadanos y Juan Carlos Santana Fernández, por Unidas por Jerez-Podemos

Virgnia Borrallo Rubio, candidata del PSOE a la Alcaldía de Jerez de los Caballeros

Virginia Borrallo Rubio, candidata del PSOE a la Alcaldía de Jerez de los Caballeros. / Cedida.

Volvemos a presentarnos a las elecciones municipales con energías renovadas, con la misma ilusión y con mucha más experiencia para seguir trabajando en el proyecto que el PSOE tiene para Jerez de los Caballeros, La Bazana, Brovales y Valuengo.

Hemos superando un tiempo de retroceso, debido a una situación económica producida por una mala gestión, herencia de un experimento poco afortunado y ya superado gracias al trabajo y a la responsabilidad del grupo municipal socialista.

A día de hoy, llevamos más de 600 días sin deuda pública, lo que nos ha permitido la recuperación de servicios tan importantes y demandados por los ciudadanos, como el servicio de ayuda a domicilio, el bus urbano, radio jerez, bajada de tasas e impuestos municipales, creación de bolsas de empleo con fondos propios.. y un largo etcétera.

Uno de los pilares fundamentales ha sido trabajar por el turismo como fuente de generación de empleo, mejorando infraestructuras, creando y recuperando espacios que atraigan al turismo como el Mirador de San Agustín, la apertura al público del lienzo de muralla, nueva oficina de turismo, nueva señalización turística y patrimonial, liberación del lienzo de muralla de la Plaza de la Alcazaba, manteniendo la protección del casco Histórico, incentivando la rehabilitación de viviendas ubicadas en estas zonas con bonificaciones en tasas e impuestos municipales, consiguiendo la declaración de Interés Turístico Nacional y Regional para nuestras principales fiestas y trabajando ya por el interés turístico internacional de nuestra Semana Santa, promocionándolas a nivel nacional, etc…

Queremos seguir trabajando para tener una ciudad que sea amable con los mayores, con la población que la habita, con los que nos visitan, para ello continuaremos desarrollando el Plan de Accesibilidad

Completar los equipamientos de la ciudad es una prioridad, ya se está renovando la red general de agua potable y el sistema de potabilización con una inversión de más de 3 millones de euros, se ha iniciado las obras del nuevo Parque de Bomberos con una inversión de 1 millón de euros, se invertirá en nuevas zonas deportivas y de recreo, nuevo Centro de Día, nuevo centro para asociaciones, nueva zona industrial y mejora de las comunicaciones.

En estos cuatro años se han aplicado Bonificaciones en tasas e impuestos para empresas que se quieran instalar y para las que ya existen en Jerez de los Caballeros y Pedanías, se seguirá fomentando el empleo y las oportunidades con la creación de un nuevo espacio de coworking para el desarrollo y consolidación de proyectos empresariales.

El empleo seguirá siendo nuestra prioridad. Durante ésta legislatura hemos impulsado iniciativas dirigidas a personas desempleadas, creando más de 400 puestos de trabajo

Una de las señas de identidad del PSOE es la igualdad, la discapacidad y el bienestar social, durante esta legislatura otra de nuestras prioridades ha sido trabajar con nuestros mayores favoreciendo el envejecimiento activo a través de formación, talleres, viajes, actividades culturales, turísticas, deportivas, conmemoraciones, además las asociaciones culturales han tenido acogida en el calendario, facilitándose esta labor cuando estén ubicadas en el nuevo centro de asociaciones.

Otro importante avance ha sido la creación del Consejo Escolar Municipal, en el que se ha trabajado estrechamente con los centros educativos de Jerez de los Caballeros y Pedanías,

El cambio a mejor de Jerez de los Caballeros y sus pedanías en estos últimos cuatro años es más que evidente, pero queda mucho por hacer, los socialistas hemos demostrado desde las responsabilidades de gobierno que sabemos atender las demandas de los ciudadanos y ciudadanas. Nuestro compromiso es por el empleo y el desarrollo industrial, por nuestros jóvenes, nuestros mayores, por el medio ambiente y la sostenibilidad, por nuestra agricultura y medio rural, por el deporte, por el desarrollo urbanístico, por el turismo. Nuestro compromiso es con la Ciudad y sus Pedanías.

Francisca Rosa Romero, candidata del PP a la Alcaldía Jerez de los Caballeros

Francisca Rosa Romero, candidata del PP a la Alcaldía de Jerez de los Caballeros. / Cedida.

Los ayuntamientos democráticos cumplen 40 años y sería injusto negar los progresos experimentados por y a través del municipalismo. Por eso, para mí es imposible negarme a seguir trabajando para que nuestros municipios puedan ser y pensar en términos de futuro.

El año 2007 se me antoja lejano, pero el deseo de cambio que entonces se respiraba en Jerez es el mismo que en 2019 llena las calles. A mí me pasa también, la ilusión que me impulsó entonces para ayudar a romper la inercia de 28 años de socialismo de la mano de mis vecinos, es la misma que en 2019 me motiva a renovar ese compromiso con Jerez.

Por primera vez, Jerez conoció una forma de gobernar distinta. En 2007, fui alcaldesa y goberné gracias a un acuerdo con IPEX. Pero en 2011, el proyecto que ilusionaba a la mayoría de los jerezanos se truncó por el voto en contra de un concejal independiente, que apoyó el regreso al socialismo, que nos ha devuelto al estancamiento y que nos está conduciendo sin pausa hacia el triste desierto de la despoblación.

Me preocupa que cada vez seamos menos. En 2009, teníamos más de 10.200 habitantes, una década después hemos perdido 1.000 vecinos. Entre el gobierno de España llevándose las inversiones a Cataluña, el gobierno regional, en siesta perpetua, y un ayuntamiento resignado, nos vamos a quedar sin gente.

Jerez necesita otra cosa que la parálisis que ha oxidado las piezas de nuestros motores económicos en estos últimos ocho años en los que el PSOE ha vuelto a demostrar que todo lo que tiene que ofrecer es paro, pobreza y emigración. Jerez merece más que los contratos temporales y parciales que ofrece el ayuntamiento cuando vienen las elecciones. Aspiro a un Jerez con empleo de calidad, servicios de calidad y con infraestructuras de calidad.

A las puertas de otras elecciones municipales la política no puede ser el saco roto de eternas promesas incumplidas. Hay que hablar de un cambio de rumbo que permita a Jerez recuperar población, empresas y empleo; recuperar servicios que se han perdido en estos últimos ocho años y también el clima de convivencia pacífica y de concordia que los jerezanos están echando de menos. Creo en la fuerza de Jerez para conquistar el futuro.

Carlos Boza Antón, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Jerez de los Caballeros

Carlos Boza Antón, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Jerez de los Caballeros. / M.P.R.

Empleo, infraestructuras y la creación de un nuevo modelo de ciudad, ejes principales del proyecto de Ciudadanos Jerez. Un equipo de personas capaces, que genera ilusión y confianza, para gestionar el Ayuntamiento con dedicación y trabajo, que saben, quieren y pueden hacer realidad proyectos para traer riqueza y empleo, antes de que sea demasiado tarde. Convencidos de que, si se quiere, se puede, presenta un programa, donde lo más importante es la creación de actividad económica y empleo, para jóvenes y para personas que han perdido su trabajo en los reajustes de plantillas de sus respectivas empresas. Para ello, son imprescindibles la implantación de nuevas empresas, las mejoras de comunicaciones, la autovía, el polígono industrial, la creación de naves industriales, la potenciación del comercio local y la industria ganadera. Convencidos de que se puede y se debe luchar por un futuro más próspero, proponen, bajar impuestos, construir viviendas de protección oficial, Centro de Alta Resolución, Centro de Día, Centro de Ocio para menores, nueva Residencia de Mayores, Piscina Climatizada, remodelación del Silo y creación de una Fundación que impulse proyectos culturales, turísticos, deportivos y de integración social, que generen turismo y promocionen nuestro patrimonio histórico-artístico, fiestas de interés turístico y la dehesa. Y el gran proyecto de recuperación del Ardila, en el que estarán implicados Brovales, Valuengo y La Bazana.

Juan Carlos Santana Fernández, candidato de Unidas por Jerez – Podemos a la Alcaldía de Jerez de los Caballeros

Juan Carlos Santana Fernández. / Cedida.

Escribo en nombre de las personas que desde 2015 forman parte de Podemos Jerez de los Caballeros, que han realizado una gran labor sin representación en nuestro Ayuntamiento. Mis compañeros y compañeras me han dado el honor y la enorme responsabilidad de encabezar nuestra candidatura municipal. Asumimos este compromiso como un equipo formado por personas muy diversas, pero con un interés común: hacer todo lo posible para que nadie tenga que irse de nuestra localidad a buscar una vida mejor.

La experiencia de estos años, en los que hemos tenido que enfrentarnos a miradas incómodas y superar muchas piedras en el camino, nos ha servido para tener un diagnóstico claro de la situación de Jerez y las pedanías. Los jerezanos y jerezanas merecen un gobierno municipal que actúe con transparencia y que no señale a quien piensa diferente. Necesitamos un gobierno que ceda el protagonismo a la gente y que no tenga como prioridad aparecer en las fotos.

En Podemos tenemos claro que la política debe servir para buscar soluciones, no para crear más problemas a la ciudadanía. Por eso, te mereces un Ayuntamiento que cuente contigo antes de tomar decisiones de vital importancia para tu futuro. Te mereces un gobierno al que no se le pase por la cabeza llenar tu dehesa de uranio ni de residuos peligrosos. Necesitas un proyecto político que trabaje por un plan B para el empleo y por una mejor atención sanitaria. Es importante que lo recuerdes: solo tu voto puede cambiarlo todo el domingo 26 de mayo.