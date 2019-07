El Ayuntamiento de Jerez resalta su apuesta firme por el Festival Templario La participación ciudadana es uno de las claves de este Festival. / P.D. El alcalde, Juan Carlos Santana, y la concejala de Cultura, Manuela Cordobés, han valorado con satisfacción la decimosexta edición de esta Fiesta de Interés Turístico Regional, destacando la afluencia de público, la implicación ciudadana y la labor de los trabajadores como claves del éxito. REDACCIÓN / PAULA DÍAZ Martes, 16 julio 2019, 18:48

«El XVI Festival Templario ha transformado y llenado de público, durante unos días, el centro histórico de Jerez de los Caballeros, Badajoz, confirmando un año más el arraigo de esta Fiesta entre los vecinos y vecinas de esta localidad y sus pedanías, que se han volcado siendo participes del gran ambiente y la amplia programación de actividades que ha marcado su desarrollo». Así lo ha destacado hoy el alcalde de esta ciudad, Juan Carlos Santana, que junto a la concejala de Cultura, Manuela Cordobés, han realizado un balance muy positivo del desarrollo de este evento, cultural, histórico y festivo, ha informado el consistorio en una nota de prensa.

La representación de la obra 'El último templario de Xerez' ha sido, de nuevo, muy aplaudida. / Cedida.

El alcalde ha subrayado la labor de la concejala de Cultura, asegurando que a pesar del poco tiempo que ha tenido, «se ha dejado la piel para hacer posible que todo estuviera a punto», aunque ha aclarado que la labor no es solo de ellos, sino de todos los jerezanos. Santana ha destacado la importante implicación de estos en el desarrollo de esta fiesta, al tiempo que ha expresado su agradecimiento a todo el personal del Ayuntamiento por el trabajo realizado, «pendientes en todo momento de cada detalle, incluso a horas intempestivas» ha asegurado. En el mismo contexto ha expresado el agradecimiento a Félix Casillas, responsable de la empresa de animación Cabalbur, «por su apoyo» y en general a toda la ciudadanía. «Esta es una fiesta de todos los jerezanos y jerezanas, que no para de crecer y que queremos que siga creciendo». Santana ha reiterado la apuesta firme del actual equipo municipal de gobierno para dar continuidad a este evento, lograr que vaya a más y mejorar lo necesario para conseguir su reconocimiento como de Interés Turístico Nacional.

El alcalde jerezano ha valorado el enorme trabajo que realizan el más de un centenar de actores y actrices que representan la obra teatral 'El último templario de Xerez' eje central del Festival, «la he visto varias veces y me sigue emocionando» ha expresado, y ha tenido palabras de elogio también para su director, Pablo Pérez de Lazarraga, a quien ha agradecido su dedicación y su empeño en mejorar. «Es una persona que siempre pide más en todo lo que hace y ese es el espíritu, no podemos conformarnos si queremos que el Festival siga creciendo» ha señalado.

Manuela Cordobés, por su parte, ha insistido en valorar la labor de los profesionales con los que ha contado para organizar este evento. «He tenido la ayuda de profesionales, que han estado a la altura de las circunstancias, con lealtad, y eso me ha dado la confianza y la tranquilidad en que todo iba a salir bien» ha resaltado. A falta de datos concretos en cuanto al número de turistas que han visitado Jerez en estos días, la edil ha destacado el éxito de las visitas guiadas que han formado parte de la programación del Festival y que se han visto superadas en participación con más de un centenar de personas cada día, y en ese sentido ha valorado el interés creciente que existe por conocer el patrimonio y la historia y cómo esta fiesta está contribuyendo a ello. «Se ha creado una sinergia entre el Festival Templario y el propio entorno de Jerez que es lo que hace falta, para que los jerezanos nos creamos todo el patrimonio que tenemos, seamos capaces de ponerlo en valor y nos impliquemos en su cuidado y conservación».

Desde el Ayuntamiento, recoge la misma nota, se ha empezado a pensar en las próximas ediciones y en los retos que se plantean de cara al futuro, especialmente el mencionado reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional. «Vamos a trabajar en ello, acabamos de empezar, venimos con fuerza, ilusión y ganas. Tenemos muchas ideas, creatividad y somos un equipo bien integrado, sólido consecuente y muy trabajador, que esperamos poder hacer muchas cosas».