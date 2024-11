Atutiplan Teatro lleva a Jerez 'Romeo y Julieta o la máscara del amor'

Miércoles, 20 de noviembre 2024, 08:00 Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete

Desde el 13 de noviembre y hasta el día 28 del presente mes de noviembre se están celebrando en Jerez de los Caballeros diferentes eventos y actividades organizadas con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Entre las diferentes citas, mañana jueves, día 21 de de noviembre, se podrá disfrutar de la obra de teatro 'Romeo y Julieta o la máscara del amor', que llega de la mano de la compañía de teatro Atutiplan Teatro.

La obra se llevará a cabo en el Auditorio Conventual San Agustín, comenzando a las 20.30 horas.

Atutiplan Teatro es una compañía extremeña procedente de la localidad de Cabeza del Buey que llegará con esta versión de Miguel Ángel Latorre del clásico de Shakespeare, en la que trata de desmitificar el amor romántico, poniendo el foco en las ideas erróneas y socialmente construidas y aceptadas sobre el amor.

Sinopsis:

Dos familias enfrentadas, dos amores… La historia de siempre, de Romeo y Julieta. Respetando el texto original de Shakespeare analizamos más profundamente esta idea de «amor romántico» que se ha fraguado en el imaginario colectivo, a partir de esta obra universal nos planteamos si es «amor» de lo que hablan estos personajes o es de la pasión de dos adolescentes. No, Shakespeare no habla de «amor». Habla de pasión, de furor, de fiebre adolescente… y cuando la pasión no es libre, anclada en una sociedad puritana, (no muy lejos de la sociedad de hoy) donde prevalecen las disputas familiares al deseo pasional, la tragedia está servida.

El amor, o el deseo, no duele, nunca debería doler, y si duele, no es amor, ni pasión: ¿no?

La obra está dirigida por Miguel Ángel Latorre e interpretada por Miguel Pérez Polo, Sandra Torrente, Hugo Valderrama, Rocío Montero y el propio Latorre. El ayudante de dirección es Nino Hidalgo.

