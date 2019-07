La Asociación Musical Jerez corona con su música el cierre del XVI Festival Templario

La música y el espectáculo marcaron, ayer, la despedida del XVI Festival Templario. La Asociación Musical Jerez de los Caballeros fue la encargada de poner el broche final a esta edición del Festival con su tradicional concierto 'La Música del Temple', en el auditorio de la Plaza de la Alcazaba.

La citada Asociación, bajo la dirección de David Carrasco que, en cierta ocasión, le pasó la batuta a su compañero Antonio Amaro, interpretó 11 obras: 'Laia', 'Highland Cathedral', 'Martí Ximaná', 'Abandoned Treasure Hunt', 'Great Highland Pipes', 'Benataire', 'Vulcano', 'Young pheasants in the sky', 'Into the storm', 'El honor de un Caballero' y, para finalizar, 'Himno templario'.

El público asistente disfrutó con la música de la Asociación y no dudó en ovacionarles. Carrasco agradeció, un año más, su presencia y confianza, «para nosotros lo más importante es haceros disfrutar, que disfrutéis con nosotros y nuestra música».

Los más pequeños disfrutaron con los talleres. / MARI PAZ ROMERO

Durante la jornada del domingo, también, se sucedieron diferentes actividades para los pequeños y mayores: 'Taller de cariocas medievales'; 'Taller de arcilla mágica'; pasacalles musicales y de fantasía; 'Taller de esgrima medieval'; 'Taller de tiro con arco y acuñación de monedas antiguas'; espectáculo de danza, entre otros.