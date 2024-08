Abierta la convocatoria para participar en el concurso 'Cartel anunciador del XXII Festival Templario'

Ana Isabel Padilla Macías Jerez de los Caballeros Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Jueves, 29 de agosto 2024, 08:00 Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros ha hecho públicas las Bases para el Concurso del Cartel Anunciador del XXII Festival Templario de Jerez de los Caballeros para el próximo año 2025, un concurso que nació con el propóisto de fomentar, conservar, promocionar y ensalzar el Festival Templario, Fiesta de Interés Turístico Regional.

El plazo de inscripción y presentación de obras para el concurso se mantendrá abierto hasta el 6 de octubre.

Los trabajos han de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados a otros concursos y que no supongan, en todo o parte, copia o plagio de obras publicadas propias o de otros artistas, siendo descalificados quienes no cumplan estas normas.

El motivo de los carteles será plasmar y ensalzar la estética y los valores que caracterizan al Festival Templario de Jerez de los Caballeros.

Según se indica en las bases del citado concurso, el estilo y la técnica serán libres, y podrán participar todas las personas que lo deseen, sin límite de obra por autor, a partir de 18 años de edad, siendo condición indispensable que ésta sea original e inédita y no presentada. Además, habrá un único premio de 500 euros.

Las personas interesadas deben dirigir sus trabajos a la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas de Interés Turístico mediante instancia presentada en el Registro del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros en días laborables y en horario de 9:00 a 14:00 o a través de la Sede Electrónica.

Las personas que lo deseen pueden solicitar información en la Oficina de Turismo en el teléfono 924 730 372.

