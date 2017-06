Cristina Hernández y Emilio Martín dan vida a ‘María’ y ‘Mateo’ en ‘El último templario de Xerez’

En estos días avanzan con un ritmo ya continuado los trabajos para la puesta en escena de la obra ‘El último templario de Xerez’, en el marco del XIV Festival templario, incluido en el programa ‘Fiestas con Historia’ de la Diputación de Badajoz y que se celebrará en Jerez de los Caballeros, del 13 al 16 de julio. La citada obra recupera toda su fuerza en esta edición en la que será representada, íntegramente, por vecinos de la localidad, poniendo en valor uno de los capítulos más destacados en la historia de esta ciudad, bajo el dominio de la Orden del Temple. Pablo Pérez de Lazarraga está dirigiendo su puesta en escena contando con la ilusión y el esfuerzo de un amplio grupo de jerezanos implicados en el proyecto cultural y participativo emprendido por el Ayuntamiento para impulsar el Festival templario y lograr que este evento sea un referente en el calendario cultural, turístico y festivo de Extremadura, en la época estival, según ha avanzado la concejala de Cultura, María de los Ángeles Sánchez.

Dos de los jerezanos que protagonizan esta obra son Cristina Hernández y Emilio Martín. Ella, estudiante de último curso de Farmacia y él, novillero, dan vida a ‘María’ y ‘Mateo’, dos de los personajes centrales de ‘El último templario de Xerez’, escrita por Nuria Pérez Mezquita y José Márquez Franco, dirigida en los comienzos del Festival por Pedro Antonio Penco y para la que se ha contado con el asesoramiento del historiador y cronista de la ciudad, Feliciano Correa, a fin de poner de relieve el protagonismo de la Orden del Temple en esta ciudad del suroeste extremeño, en la que tuvo una de sus mayores Encomiendas, siendo Jerez de los Caballeros “el último reducto de los templarios en los reinos de España”.

Emilio Hernández interpreta al 'Maestre Pay', otro de los personajes centrales de 'El 'ultimo templario de Xerez'. / P.D.

Atraído por el mundo de la interpretación, Emilio Martín, cambiará por unos días el albero por el impresionante escenario del recinto de ‘Popagallina’ donde, con la muralla templaria como telón de fondo, se representará dicha obra. Muy ilusionado y movido también por la curiosidad, supo a través de su primo Emilio Díaz, también implicado en esta iniciativa, de la celebración del casting para esta representación, se presentó, le llamó Pablo Pérez de Lazarraga y dijo: “para adelante”. Define a su personaje, ‘Mateo’, como “un apasionado, un poco ingenuo y soñador”, algo, esto último, con lo que se identifica. “Estoy trabajando para hacerlo lo mejor posible”, asegura, destacando al tiempo la labor del resto de sus compañeros con los que ha logrado tener una gran conexión. “Pienso que somos todos gente buena y estamos poniendo de nuestra parte para dar el máximo”, añade. Una motivación adicional para él, ha sido el hecho de que la obra habla de la Historia de Jerez, además de contar una historia de amor y drama junto a su partenaire, Cristina Hernández, “Cristina es un amor, hemos conectado desde el principio y entiendo que eso beneficia a la obra”.

Esfuerzo

Cristina Hernández se muestra igualmente encantada con su personaje de ‘María’ y su participación en esta representación, asumiendo un papel protagonista en esta ocasión, ya que su implicación en el apartado teatral del Festival templario viene prácticamente desde los inicios de dicho acontecimiento, aunque como figurante o en papeles menos relevantes. Con una amplia experiencia a la hora de estar en el escenario, como miembro y cantante de la Asociación cultural ‘ La Trouppe’, esta joven jerezana destaca como principal cualidad de su personaje, la alegría, y como principal dificultad desde el punto de vista de su interpretación, el tener que asumir también su lado dramático. Cristina se muestra encantada con sus compañeros y destaca la experiencia enriquecedora de este proyecto ya que pese a requerir de mucho trabajo y esfuerzo , “todos somos amateur, todos trabajamos y estamos dedicando a esto nuestros ratos libres”, es un reto motivador. Valora también desde el punto de vista histórico el interés de esta obra, “tiene su parte de ficción pero también es muy histórica y te acerca a lo que fue la presencia de Los Templarios en esta ciudad”, señala.

Maestre Pay

Uno de los personajes con más peso en esta obra es también el de ‘Maestre Pay’, interpretado por Emilio Hernández, vinculado igualmente al Festival templario desde sus inicios, aunque en esta edición da un gran salto en la escena para dar vida a quien encarna la identidad y la máxima autoridad de la Orden Temple en ‘El último templario de Xerez’. Para él también es todo un reto pero lo afronta con ganas, “para mí es una responsabilidad aunque grata y estoy muy ilusionado”. Constructor de profesión y con una familia, habla con una sonrisa de cómo en cada momento del día en que tiene ocasión, repasa el texto, “por las mañanas después de desayunar repaso el texto, después de comer, vuelvo a repasar el texto… mi esposa me dice a veces que parece que no estuviera en casa, aunque mi familia me apoya por completo”. Del conjunto de sus compañeros y del personaje que cada cual defiende, afirma también entre risas, “el torero nos ha sorprendido a todos”, en referencia a Emilio Martín, aunque valora a todos por igual pues aunque haya papeles con menos texto, para algunos es la primera vez que suben a un escenario. Está convencido de que el resultado va a ser bastante bueno, “gracias también a Pablo, el director”, precisa, y cree que la respuesta del público también va a ser positiva porque “hay curiosidad por ver una obra que es de Jerez, que es suya, que cuenta su Historia y que va a ser representada por gente de aquí”.

Junto a los tres personajes mencionados, forman parte también del elenco: Silvia Carrasco como doña Leonor de Guzmán; María de los Ángeles Sánchez interpretando el papel de ‘Yunia’; Manuel Delgado Bartolomé como ‘Binet’; Nela García dando vida a ‘Zuleya’, José Manuel Gómez Jáñez como el obispo de Badajoz; Emilio Díaz encarnando al personaje del ‘Comendador’; Ramiro López Sandín como ‘Troncones’; Javier Venegas será ‘Fray Joan’; Ricardo Martín interpretando el papel de ‘Fray Lorenzo’; José Ángel Venegas como ‘Senescal’ y Luis Ángel Vega como Alfonso XI. Y junto a ellos, otros muchos vecinos de Jerez que también formarán parte de esta representación en escena y formando parte del equipo del equipo de dirección, escenografía, etc...