El mal tiempo obliga a suspender la Romería en honor de la Patrona

El mal tiempo, en particular la lluvia, ha obligado a suspender la celebración, hoy sábado, de la Romería en honor de Nuestra Señora de Aguasantas, Patrona de Jerez de los Caballeros. Francisco Manuel Sánchez, presidente de la Hermanad de Nuestra Señora de Aguasantas, organizadora de estos actos, ha informado de dicha decisión tras la precipitaciones caídas durante toda la noche y la previsión de lluvia a lo largo de la mañana. Sánchez ha señalado que no hay margen en el calendario para posponer esta cita, por lo que este año no se celebrará.

La mencionada Romería marca la antesala de los cultos habituales que durante el mes de mayo llenan de fieles devotos el Santuario de Nuestra Señora de Aguasantas, aunque en esta ocasión dichos cultos tendrán lugar en la capilla del Convento de las Hermanas de la Cruz, debido a la escasez de sacerdotes para su celebración, según ha indicado Sánchez. El 1 de mayo, a las 7.30 horas, se llevará a cabo el traslado de la imagen de la Patrona hasta dicho templo donde, posteriormente, se celebrará la Eucaristía, según ha informado la Hermandad. Como ya ha avanzado HOY Jerez, todos los sábados del mes de mayo, a las 8 horas, será el rezo del Santo Rosario y seguidamente un Acto mariano. Los domingos, el rezo del Santo Rosario será a las 20 horas y dará paso al ‘Ejercicio del mes a la Virgen’. El sábado, 13 de mayo, habrá Rosario de la Aurora a las 7 horas y Santa Misa, y el día 18, también se realizará una ofrenda floral a la Virgen. Ya en la recta final del mes de mayo, el día 26, se hará la presentación de los niños a Nuestra Señora de Aguasantas, al día siguiente habrá un “desayuno fraternal” y el día 30, un Acto mariano de clausura de la Catequesis.