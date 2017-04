Los paros convocados en Siderúrgica Balboa serán durante 8 días en mayo

El fracaso de la reunión convocada ayer en Jerez para pactar un convenio colectivo en Siderúrgica Balboa provoca nuevos paros en la principal industria de Extremadura. Será a lo largo de todo el mes de mayo. El parón de la actividad que se pretende realizar es de más intensidad que el desarrollado con anterioridad en febrero.

El comité los justifica ante «la inmovilidad de la empresa de mejorar la propuesta llevada a la asamblea y rechazada mayoritariamente por los trabajadores». Se desarrollarán entre los días 8 y 10; entre el 14 y el 16; el 21 y el 23 y finalmente entre el día 28 y el 30 del próximo mes.

En todos los casos, salvo en el primer periodo de tiempo, se parará entre las 22 horas del primer día reseñado y las 6 de la mañana de la última fecha. Entre el 8 y el 10 de mayo cesará la actividad entre las diez de la noche del 8 hasta las diez de la noche del 10.

«La reunión (de ayer) no ha servido para nada. Se mantienen invariables, no solo en el tema salarial sino en cuanto a la duración del convenio. No están dispuestos a firmar por menos de cinco años», relató a HOY Juan Méndez, presidente del comité de empresa. «Los trabajadores habían dicho claramente no a la propuesta de la empresa pero esta no se ha movido para nada. Y no tiene intención alguna de moverse», agregó el representante de los empleados de la acería jerezana.

La empresa ha ofrecido en la negociación equilibrar las primas por producción en las secciones de perfiles y tren mixto. Ahora sus empleados cobran menos por este incentivo respecto a los de acería. Aumentar esas primas supone una subida salarial media del 0,8% al año.

También acepta un aumento progresivo de los pluses por trabajar domingos y festivos de noche de tal modo que en el plazo de cinco años se alcance la cantidad de 30 euros. Por último la empresa pagaría un incremento salarial del 0,2% en cada uno de los cinco años de vigencia del convenio, vinculado a que Balboa alcance anualmente unos determinados resultados de explotación.

Para el comité de empresa la oferta del grupo es inaceptable. Se pide, entre otros aspectos, aplicar a las subidas un aumento en función del IPC, que rondaría entre el 1,6 y el 2% de incremento porcentual.

Riesgos

«La decisión de la huelga la tenían tomada antes de la reunión de ayer como ya se había anunciado», se lamentó desde el grupo Gallardo Balboa. Su portavoz, Ana Holguín, reafirmó a este periódico lo expresado en días anteriores en que con una nueva convocatoria de paros, y en esta ocasión de más intensidad, se ponen en riesgo «muchas cosas».

No solo la imagen y la reputación de la acería, que da empleo directo a unas 500 personas (que ascienden a 600 trabajadores con todas las empresas del grupo), «sino que nos hace más débiles ante nuestros competidores y pone en riesgo nuevas contrataciones y nuevos proyectos como la reapertura de la planta de acero galvanizado».

Por último, desde el grupo industrial con sede en Jerez se incide en que «se pone en riesgo no solo la continuidad de la siderurgia sino del propio grupo, inmerso en un plan de refinanciación de deuda que no permite subidas salariales bruscas ni cese de la actividad».