El PP de Jerez muestra su preocupación por la despoblación de la localidad

El PP de Jerez de los Caballeros ha mostrado su preocupación por la despoblación que sufre esta localidad en los últimos años y la “falta de políticas efectivas” que atajen dicha situación. En una nota de prensa, señala que “ según los últimos datos conocidos, Jerez ha perdido entre 2009 y 2016 un total de 706 habitantes, pasando de los 10.237 a los 9.531, unas cifras preocupantes que deberían llevar a los máximos responsables municipales a la reflexión sobre las causas que llevan a que los ciudadanos abandonen el municipio, a lo que hay que unir otros indicadores negativos como el hecho de que, tan solo en el mes de marzo, la localidad perdiera 30 nuevos autónomos”.

Los populares interpretan que, en una ciudad del tamaño de Jerez de los Caballeros, dichos datos “reflejan que no se trabaja en la línea correcta, no solo para fijar población, sino también para ofrecer expectativas de futuro a sus ciudadanos, que prefieren dejar su lugar de origen”. En su opinión “todo es consecuencia de la falta de gestión e ideas por parte del actual equipo de gobierno, comandado por Virginia Borrallo, que parece no saber ni querer favorecer la creación de empleo ni la instalación de nuevas empresas en la localidad”. En su nota, el PP de Jerez añade que su objetivo “es trabajar para que en los presupuestos municipales para este 2017, aún pendientes de su tramitación, se incluyan partidas y proyectos que mitiguen esta lacra, fortalezcan y apoyen a empresas, familias y trabajadores para fijar población en Jerez”. A este respecto indica que “sabe bien de lo que habla” y señala que en 2009, con un gobierno del PP en el Ayuntamiento de esta ciudad, “se consiguió superar el techo de los 10.000 habitantes”.

El PP expresa que, proporcionalmente dentro las poblaciones de tamaño medio extremeñas, Jerez de los Caballeros es la que más población eta perdiendo, “lo que se traduce en una lamentable sangría de pérdida de población joven, trabajadores y empresas a otras poblaciones que ofrecen más oportunidades”. Invita al PSOE a “reflexionar y trabajar juntos para solucionar estos problemas”, ya que de no ser así, concluyen, “serán los populares “os que, una vez más en solitario, den la cara por todos los jerezanos para intentar solucionar sus problemas reales, los del día a día, los que importan”.