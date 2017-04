El jerezano Jaime Martínez regresa con el deseo de confirmar su alternativa en España

El matador de toros de Jerez de los Caballeros, Jaime Martínez, ha regresado a casa después de 5 años en México, a donde se marchó en 2012, en principio para unos meses, dispuesto a aprender y con el sueño de convertirse en figura del toreo. Su pasión por este mundo continúa, pese a lo complicado del mismo. En 2015, se erigió en el triunfador de la última corrida de toros de la Feria San Francisco de Pachuca en la que tomó la alternativa de manos del mexicano Pablo Samperio. El torero jerezano cortó una oreja a cada uno de los astados a los que se enfrentó en la plaza de toros Vicente Segura.

En 2016, se fue a Costa Rica donde ha estado hasta este pasado mes de febrero, allí ha toreado cuatro corridas, participando de un momento histórico como ha sido el intentar retomar el toreo profesional en su capital, San José. Fue estando en dicho país donde decidió volver a su tierra después de haber pasado por momentos más y menos motivadores en su profesión pero con una experiencia vital muy positiva.

Su reto ahora es debutar en España como matador de toros. Sabe de las dificultades, pero su empeño está intacto, “sigo en pie, con la mano levantada y queriendo aportar algo al toreo, con fe y creyendo en mi mismo que es lo importante”, afirma. Confiesa que le gustaría que esa primera corrida fuese aquí en su ciudad, Jerez de los Caballeros por el deseo de estrenarse como matador de toros en el centenario coso jerezano y verse rodeado de una afición que le ha apoyado en su objetivo, de cerca y en la distancia. Tiene la intención de irse a vivir a Madrid, donde trabajará pero al tiempo seguirá pegado al mundo del toro buscando la oportunidad de confirmar también la alternativa en Madrid.

De sus cinco años fuera de España se queda con lo que ha aprendido , “interiormente he crecido, profesionalmente me ha tocado vivir las dos caras, el torear y el no torear, pero emocionalmente el salir fuera me ha aportado mucho, estoy contento de volver a casa, con pocas cosas materiales pero emocionalmente pleno”.