Personas con Síndrome de Down se expresan frente a prejuicios y estereotipos y ponen en valor sus capacidades

Numerosas fotografías de personas con Síndrome de Down integran la exposición que se puede visitar desde ayer en la sala de exposiciones ‘Francisco Benavides Pitel’, en el Centro Cultural San Agustín, y que forma parte de un programa de actos organizados por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, el 21 de marzo. Sus rostros aparecen ligados a reflexiones con las que se expresan frente a prejuicios y estereotipos, poniendo en valor sus capacidades.

Autoridades locales, personas con Síndrome de Dow y familiares, y usuarios y monitores de Aprosuba-5 y del programa de ocio inclusivo para personas con discapacidad de la Asociación ‘Euexia Jerez’, participaron en el acto conmemorativo que tuvo lugar ayer en el patio del Conventual San Agustín, decorado con adornos de color amarillo y azul. La actividad incluyó la lectura de un manifiesto a cargo de la alcaldesa, Virginia Borrallo, incidiendo en el objetivo del citado programa de contribuir a la concienciación y sensibilización de la sociedad y a la mejora de la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y de sus familias.

Los asistentes al acto visitaron la mencionada exposición en la que personas con Síndrome de Down nos enseñan que cuando aceptamos nuestros límites podemos ir más allá de ellos, que “el mundo se preocupa más por los discapacitados que los propios discapacitados”, que el Síndrome de Down forma parte de ellos, pero no les define; que no están en desventaja por su condición, sino que “están capacitados de forma diferente” y que se sienten especiales por las muchas cosas que hacen día a día.

Sus rostros y sus reflexiones también estarán presentes en distintos expositores de la ciudad hasta el 26 de marzo, animando a todos a hacer como ellos: “sacar lo mejor de las personas”.