8 de marzo, una jornada para reivindicar la igualdad real

Desde 1911 se viene conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora aunque fue un año antes, 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunida en Copenhague, según se recoge en distintas publicaciones, cuando se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Lo que se conmemora en una jornada como la de este miércoles es la lucha de la mujer por su participación en la sociedad, en igualdad con el hombre.

La reivindicación de la igualdad real ha marcado, precisamente, el punto de partida del programa de actividades organizado por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, para conmemorar esa fecha, con la implicación de: el Instituto de la Mujer de Extermadura, la Mancomunidad Sierra Suroeste, el Instituto de la Juventud de Extremadura a través del Espacio para la Creación Joven, la Asociación de Mujeres Progresistas ‘Felisa Tanco’, la Asociación de viudas ‘Santa Mónica’ y la Asociación ‘Mujeres en Igualdad’.

Los actos comenzaron este lunes con charlas divulgativas, de concienciación y de perspectiva de género, a cargo de las técnicas de la Ofician de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad Sierra Suroeste, en los centros educativos, una acción que tendrá continuidad durante esta semana. Por la tarde, tuvo lugar la visita a distintas exposiciones: ‘Mujer en blanco y negro’, ‘Mujeres del mundo en países en vías de desarrollo’ y ‘Vota por nuestros derechos’, abiertas al público en el Conventual San Agustín. Este enclave fue también el punto de partida de una ‘Marea violeta 8 M’ en la que participaron autoridades locales junto a representantes de colectivos, profesionales que trabajan para la igualdad y ciudadanos en general.

Manifiesto

La citada marcha culminó en el parque de la Urbanización ‘Vasco Núñez’ con la lectura de un manifiesto por parte de la alcaldesa, Virginia Borrallo, quien afirmó que “ha pasado un siglo y hemos aprendido que la igualdad de derechos, políticos, sociales y laborales hay que reforzarla cada día, porque cuando no se avanza se retrocede y hoy las amenazas para alcanzar la igualdad son reales y no difusas”. La edil recordó a las generaciones de mujeres que han venido luchando por la libertad, “un patrimonio colectivo que hay que seguir defendiendo cada día porque nadie nos la da, pero algunos quieren arrebatárnosla”, manifestó. En ese contexto, se refirió a la presencia de la discriminación, la desigualdad y el patriarcado todavía en la sociedad actual y llamó la atención sobre el retroceso en combatir y erradicar la violencia de género “incompatible con la democracia”. Sobre este particular expresó que “la Subcomisión para un Pacto de Estado contra la Violencia de Género es un buen paso pero no suficiente” y añadió que es preciso “prevenir y garantizar la formación en igualdad en todos los ciclos formativos entre las y los jóvenes”. Borrallo indicó que el Gobierno ha suprimido este año las subvenciones a las universidades para la formación en igualdad, así como los planes de igualdad en las pequeñas y medianas empresas y añadió que “mientras sigan existiendo ataques a las mujeres comprometidas con la igualdad real, no avanzaremos en igualdad”. También aludió al mayor perjuicio, dijo, que la reforma laboral está causando a las mujeres y a la “discriminación múltiple” que sufren las mujeres con discapacidad. Finalmente, apostó por una sociedad libre de violencia, “paritaria y participativa” y realizó un llamamiento a toda la ciudadanía, a las instituciones y organizaciones para lograr una sociedad más justa e igualitaria.

Paro internacional a las 12 horas

Para este miércoles, 8 de marzo, está previsto el reparto de lazos y pegatinas en la zona del mercadillo, un programa especial en Radio Jerez de los Caballeros, de 10 a 11 horas y a las 12 horas un ‘Paro internacional de las mujeres’ a cargo de la Asociación de Mujeres Progresistas ‘Felisa Tanco’ y en consonancia con la misma acción propuesta en más de una treintena de países. A las 12.30 horas, el Espacio para la Creación Joven acogerá un actividad de Cuentacuentos y a partir de las 17.30 horas, en el Conventual San Agustín, se llevará a cabo la reproducción de un spot sobre el 8 de marzo realizado con la colaboración del alumnado de la Escuela Profesional de Monitor Comunitario que promueve la Mancomunidad Sierra Suroeste. El mismo espacio acogerá a continuación una Jornada con motivo del Día Internacional de la Mujer con la participación de miembros del área de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española en Extremadura.

El jueves, 9 de marzo, a las 10.30 horas está prevista una entrega de libros no sexistas y de perspectiva de género a responsables de los centros educativos y un taller de lectura en Biblioteca. A las 20.30 horas, hay programada una “perfomance” sobre ‘Violencia de género’ en la Plaza de España.