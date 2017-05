“Para mí, si en una foto no hay gente, no hay magia, debe tener presente al ser humano”

Jesús González Giles, jerezano, aunque afincando actualmente en Madrid, cuenta a HOY Jerez de los Caballeros sus proyectos en el ámbito de la fotografía en el que ha conseguido volcarse de lleno, tras años de cultivar su vocación y su pasión por la misma.

¿Cómo nace su pasión por la fotografía?

- Me acerqué a la fotografía con 16 años, por herencia de mi padre que fue fotógrafo. Mis recuerdos son cuando mis papas se pasaban la noche revelando las bodas, tenía como 7 años, cuando me levantaba después de esas noches de revelado, la única foto que quería ver era la del arroz, tiene su lógica y es que para mi era la mas divertida , la diferente, la loca, la atrevida. Después pasé a fotografiar flores, hice fotos a amigas como si fuera moda, seguí con fotos a Jerez, eso me llevó a hacer una exposición en los escaparates de la perfumería que regentaban. Por allí me descubrió mi amiga Ana que trabajaba en Turismo, me dijo que esas fotos eran diferentes a lo visto hasta entonces y ella me ayudó a despegar.

¿De qué modo se ha desarrollado su carrera hasta el momento y dónde?

-Mi carrera fotógrafo, aunque parezca loco lo que voy a decir, se ha desarrollado en los últimos 4 años, si, 4 años íntegros dedicándome a ello, exactamente los que llevo en Madrid. Antes era escaparatista y fotógrafo y aunque trabajaba mucho en la fotografía, pero tenía otra profesión que me ocupaba mucho tiempo y que es también la base de mi estilo. Muchas veces mis fotografías de personas son como “bodegones de maniquíes”. Soy observador, fotógrafo por vocación y estudié, pero solo en este último tiempo en Madrid, es cuando me he dedicado de forma plena a la fotografía. Hago de todo. Mis lugares de trabajo son Badajoz, Salamanca y Madrid.

¿Cómo definiría el estilo o la identidad de su fotografía?

-Mi fotografía, es cercana, humana, es de momentos, de “zaassss, click y disparar”, observo mucho, cojo esos instantes de fotoperiodismo en los que si no estás a punto, los pierdes y te arrepientes. Pasé, hace años, de fotografiar detalles a fotografiar personas, rostros. Para mí, si en una foto no hay gente, no hay magia; debo tener presente al ser humano. Mi leitmotive es la fotografía trasladada a un instante infinito. Aprendí de un grande como Atin Aya que en la fotografía se debe observar mucho, y eso es lo que hago, soy cómplice de los momentos, de la persona a retratar, me encanta esa palabra; retratar, por el hecho de que fue el nombre de mi estudio de Salamanca; se llamaba ‘Retratarte’, lo ideó mi mamá, así ya tengo a los dos unidos en mi pasión que es la foto.

Aquí, en su ciudad natal, ha sido autor de algún cartel de la Semana Santa jerezana, Fiesta de Interés Turístico Nacional, que ha sido también motivo de otros de sus trabajos, ¿es un tema por el que siente un interés especial?

-Si eres jerezano eres “semanasantero”, además de ser un defensor acérrimo de Extremadura, su gente y sus costumbres; con lo cual todo lo relacionado con la tierra me apasiona. En Semana Santa es donde empecé a ver y sentir cosas por el arte, todo este mundo cofrade está lleno de una esencia muy particular, y a veces muy difícil de entender, pero para el inicio de mi trabajo era y es básico este tema, es nuestra fiesta mayor. Luego fotografié mi tierra y su gente. Siempre me apasiona, sus calles, su esencia y más si termino en casa de un extremeño con un vino o una cerveza conociendo al personaje; disfruto.

¿Qué otras temáticas están presentes en su fotografía?

-Actualmente en Madrid cubro eventos desde el punto de vista documental. Trabajo en una revista masculina DT, baso mi trabajo en retratos y “Life Style”. Lo que más me apasiona es sacar a la gente dentro de la moda guapa sin mucho posado, como lo que hice este año en los Goya, le di la vuelta y quise sacar a los actores desde un punto vista diferente, libres y sin artificios.

¿Qué proyectos centran en estos momentos su labor profesional?

-Aprovecho para comunicar que quiero hacer un proyecto de los interiores de las casa de los pueblos, en este caso de Jerez, me gusta mucho la estética que se elabora dentro de los hogares, se presentan como si fueran altares, esos salones llenos de macetas, de cuadros de recuerdos etc…, así ya lo adelanto para que me dejen ver sus casas de una forma intima. Luego en lo social, seguir con mis bodas, amo las bodas y esas historias siempre felices de parejas que confían en mí para retratarles.

Además estoy ilusionado pues he vuelto con el video, pues realmente empecé con video a los 14 años y gane un concurso de video de Turismo en Jerez, voy muy poco a poco pero ya hago cositas y como proyecto grande esta mi primer corto que estoy en proceso.

¿Cuáles son sus metas en el ámbito de su quehacer como fotógrafo?

- Este año quiero conseguir algún premio ‘Fearless’ de fotografía de bodas. Es una asociación a nivel mundial de fotógrafos, ‘Fotógrafos sin miedo’ es el título donde quiero pone mi granito de arena, sacar dos portadas de revista y pasar a otros medios de comunicación, es mucha tela para este año; por eso me pongo proyectos a corto plazo. La vida me ha ensañado que el mañana no existe, aunque cueste mucho el Carpe Diem, todo debe de ser a muy corto plazo, lo cual, con el poco trabajo que hay, pero con constancia, esfuerzo y amor todo se consigue. Lo conseguiré.