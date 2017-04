“El Festival templario tiene que crecer y convertirse en una fiesta cultural de referencia en Extremadura”

Pablo Pérez de Lazarraga Barez está inmerso en la puesta en escena de la obra teatral ‘El último templario de Xerez’, eje de la XIV edición del Festival templario que se celebrará a mediados de julio en Jerez de los Caballeros y, por primera vez, íntegramente representada por vecinos y vecinas de la localidad. Los ensayos, cuenta a HOY Jerez, se intensificarán a partir de este próximo mes de mayo.

¿Cómo afronta la labor de dirigir la obra ‘El último templario de Xerez’ teniendo en cuenta que todo el elenco de actores son personas aficionadas al teatro?

Asumo este reto con una gran ilusión y consciente de la dificultad y responsabilidad que conlleva poner en marcha un espectáculo de estas características y más cuando los actores que darán vida a esta representación no se dedican profesionalmente al teatro. Aunque para este proyecto parto también con la ventaja de haber sido ayudante de dirección de este espectáculo en ediciones anteriores y en concreto con este mismo texto, lo cual me hace afrontar este trabajo con plena seguridad y convencido de que el resultado será satisfactorio. Bien es verdad que aunque los actores que participan en esta edición nada tienen que ver con el elenco de actores profesionales que en su día encarnaron estos personajes, pero la ilusión con la que están trabajando los vecinos de Jerez, y el cariño que ponen en su festival evidentemente no suple los conocimientos artísticos, pero estoy convencido que con su esfuerzo y tesón el resultado será muy aceptable, incluso me atrevería a decir que alguno de los actores no desentonarían en compañías profesionales.

-¿Qué pasos se han dado para conformar el reparto de esta obra y comenzar a trabajar en su puesta en escena?

Se realizó un casting donde se presentaron unas ochenta personas de todas las edades, de ellas se eligieron a los 14 actores que encarnan el reparto principal de la obra, a estos 14 se unirán después, los que no fueron seleccionados y todo aquel que quiera participar, alrededor de 100 personas entre niños, lavanderas, mercado, soldados, frailes, criados etc..

Junto al amplio grupo de actores, se necesita a personas que estén detrás de la escena, ¿Cómo se está organizado esa labor?

Necesitamos la magnífica e impagable colaboración de un equipo de personas que hagan las labores de regiduría, atrezzo y cambios rápidos de escena, otros años hemos contado con un equipo “Negro” llamado así por su atuendo que estaba compuesto en su mayoría por miembros de “La Trouppe”, este año estoy seguro que contaremos también con su apoyo, capitaneados por mi amigo Cornelio

-Los ensayos ya están en marcha ¿ qué tal marchan hasta ahora?

Los días 20 y 21 de abril hemos tenido ya los primeros ensayos sin el texto en las manos, bueno hasta ahora solo hemos estado haciendo lecturas para ir buscando y profundizando en el personaje. A partir de este momento que los actores ya se saben el texto, comenzamos a coordinar texto y movimiento, es una etapa difícil pues al principio si dices el texto se te olvida moverte y si te mueves se te olvida el texto, pero es un proceso que hay que pasar y trabajando y ensayando mucho, un día sin darte cuenta te sale solo. Es como montar en bicicleta.

-¿Cuáles es el plan de trabajo de aquí a la fecha de estreno en el marco del XIV Festival templario?

Lo que queda del mes de abril y parte de mayo, ensayaremos miércoles y fines de semana y después, es decir desde finales de mayo hasta el estreno, prácticamente a diario. O sea que nos quedan muchas horas de trabajo, la profesionalidad tenemos que suplirla con muchas horas de esfuerzo, ensayo y repetición. El teatro es así. Como diría Luis Aragones o Cholo Simeone : Ensayar, ensayar, ensayar, ensayar y volver a ensayar y ensayar, ensayar, ensayar…..

-¿Qué aspectos destacaría de este proyecto?

Destacaría por un lado el esfuerzo y entusiasmo que tiene el Ayuntamiento por hacer de este Festival un referente cultural de la región y un reclamo turístico para Jerez y por otro lado la ilusión que pone la gente de Jerez en su Festival y el carácter popular del mismo

-¿Cómo imagina el resultado final?

Pues me imagino un resultado satisfactorio, brillante y culturalmente enriquecedor de cara a conocer la historia de Jerez de los Caballeros. Un resultado donde la gente que asista salga emocionada por comprobar que verdaderamente el trabajo está bien hecho y el año siguiente se anime a participar en el Festival si esa persona es de Jerez de los Caballeros y si es de fuera que piense en volver al año siguiente, porque verdaderamente merece la pena no solo la obra de teatro sino todo lo que rodea al Festival .

El Festival templario tiene que crecer poco a poco y convertirse en una fiesta cultural de referencia en Extremadura. Por ese resultado es por el que voy a trabajar