El sacerdote Miguel Ángel González Vizuete, quien ha ejercido su labor pastoral en la parroquia de Jerez de los Caballeros, como vicario parroquial, y en las pedanías de Valuengo, La Bazana y Brovales, como párroco, será el pregonero, en este año 2017, de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros, declarada de Interés Turístico Nacional. González destaca la significación de esta celebración desde el punto de vista cristiano, al tiempo que valora el “escenario” perfecto que, para la misma, representa esta ciudad.

¿Cómo afronta la tarea de ser pregonero de la Semana Santa jerezana?

-En primer lugar, me provoca un profundo respeto porque Jerez siempre provoca respeto. Aunque no es una tarea nada fácil, sin embargo, uno siente que corre Jerez por su “cuerpo” y que el sacerdote que soy hoy se debe principalmente a mi primera labor pastoral, que ha sido mi querida ciudad y todas sus gentes; por eso digo que me provoca respeto toda esta historia, y con el mismo respeto he escrito mi-vuestro pregón con mucha ilusión y con gran sentimiento. Es todo un honor poner voz y sentimiento a lo que tanto quiero, Jerez y su Semana Santa.

¿Qué Semana Santa ha conocido en Jerez de los Caballeros como sacerdote y persona cercana al mundo cofrade en esta ciudad?

-La verdad es que me pasan una gran cantidad de imágenes por la mente: conversaciones, personas, historias vividas, momentos intensos, emoción en estado puro… me habéis hecho sentir lo que vosotros sentís, aun no siendo natural de aquí, como sabéis, yo soy de Ahillones. Pero sí he descubierto un “contagio sano” que surge del contacto con todas y cada una de las cofradías jerezanas: y sí, lo puedo decir alto y claro que he sido un jerezano más que ha querido y sentido la Semana Santa en primera fila.

¿Qué aspecto/s definiría como eje de su Pregón?

-Pues es difícil poner un eje al pregón que no sea la propia Semana Santa en sí; aunque uno puede poner sus puntos de vista personales, sí es verdad que en todo momento es Dios quien está en el eje central, ese Dios que se encarna en las personas, y al cual las personas (los cristianos) hemos de servirle fielmente. Si tuviera que definir alguna temática dentro del propio pregón de Semana Santa sería: “Jerez vuelve otra vez a emocionarte, para hacerte descubrir que Dios te quiere”. Lógicamente todo esto es posible poniendo cómo he vivido yo en primera persona esta gran historia de fe.

El acto oficial del Pregón se concibe como la puerta de entrada a la Semana Santa, ¿qué significación confiere a este acto a la hora de predisponer a la vivencia de dicha celebración?

-No olvidemos que la Semana Santa nace y se hace siempre en un contexto cristiano, que nace de propia Iglesia, del Evangelio: es desde ahí desde donde hemos siempre de partir y predisponer la vida, no es sólo una mera representación artística (impresionantemente bella, por cierto), sino es “sacar” a las calles jerezanas lo que el propio “libro sagrado” nos relata detalle a detalle. Quizá, y viendo las caras de las gentes en tantas procesiones como he compartido con vosotros, me quedaría en que cada persona que vea a Cristo o a su Madre Santísima por las calles jerezanas, pueda elevar a Dios, nuestro Padre, una oración sincera con la intención personal que cada uno crea conveniente.

Desde el punto de vista de su reconocimiento, la Semana Santa de Jerez de los Caballeros estrenaba ya el pasado año su declaración como de Interés Turístico Nacional, contando con ello o junto a ello, ¿cuáles cree que son retos de futuro en el contexto de esta celebración?

-Yo siempre lo he dicho: Jerez de los Caballeros y su Semana Santa no se entienden sin el propio contexto religioso, cultural y ambiental de Jerez: es la propia ciudad la que confiere también el “escenario” perfecto para poder contemplar cara a cara tanto bien y tanta pasión. Ha sido, por tanto, la Declaración de Interés Turístico Nacional, el “reconocimiento” a una labor grande de gente que quiere y ama su Semana Santa. Pero no debemos quedarnos sólo ahí: la Semana Santa no se agota ni se acaba en un mero “reconocimiento”; quizás, así lo veo yo, es un “empuje” grande a todos y cada uno de nosotros para seguir “luchando” por lo que nuestros mayores nos dejaron y que estamos llamados a cuidar muchísimo para que los que vengan en el futuro vivan y sientan con tanto fervor o más que como lo vivimos nosotros hoy día. Que todo el que se acerque en estos días a nuestra ciudad, encontrará un lugar hermoso para estar con unas gentes que les van a acoger con los brazos abiertos y les van a demostrar el gran nivel que tiene, afortunadamente, nuestra Semana Santa.